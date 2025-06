Cidade da Irlanda do Norte registra tumultos de motivação racista após tentativa de estupro

Várias casas foram incendiadas na noite de segunda-feira (9) em Ballymena, na Irlanda do Norte, em ataques de motivação racista, segundo a polícia, depois de uma manifestação organizada após dois adolescentes terem sido acusados de tentar estuprar uma jovem.

Um homem de 29 anos foi preso e 15 policiais ficaram feridos no tumulto que eclodiu no final do protesto, e alguns agentes tiveram que ser hospitalizados para receber tratamento, indicaram as autoridades policiais em um comunicado nesta terça-feira (10).

De acordo com a imprensa britânica, os dois adolescentes de 14 anos, acusados de tentativa de estupro de uma menina no sábado, compareceram ao tribunal na segunda-feira e falaram por meio de um intérprete romeno.

"A noite foi marcada por sérios distúrbios em Ballymena", uma cidade de 31.000 habitantes a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Belfast, declarou Ryan Henderson, uma autoridade policial.

"Esta violência foi claramente motivada por questões raciais e dirigida contra uma minoria étnica, bem como a polícia", acrescentou.

No final da manifestação, que havia começado de forma pacífica, indivíduos encapuzados construíram barricadas na rua e atacaram casas, antes de entrar em confronto com a polícia, lançando coquetéis molotov e tijolos, entre outros objetos, segundo as forças de segurança. Duas viaturas policiais foram danificadas.

A presença da polícia será reforçada em Ballymena nos próximos dias "para proteger as comunidades" afetadas e "evitar futuros distúrbios", segundo a polícia.

pmu/alm/psr/mb/yr