Wall Street fecha estável no 1º dia de negociações China-EUA

A Bolsa de Nova York fechou nesta segunda-feira (9) com poucas variações, demonstrando cautela no primeiro dia de uma nova rodada de negociações comerciais entre China e Estados Unidos em Londres, e à espera dos dados de inflação.

O índice Dow Jones encerrou o dia estável (0,00%), enquanto o Nasdaq teve alta de 0,31% e o índice mais amplo S&P 500 subiu 0,09%.

O mercado está relativamente sustentado "pelo fato de que China e Estados Unidos retomaram o diálogo", comentou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Um mês após um encontro produtivo em Genebra, Estados Unidos e China iniciaram nesta segunda-feira, em Londres, uma nova série de negociações, com a esperança de superar suas divergências para prolongar a frágil trégua comercial.

Essa reabertura do diálogo entre as duas potências mundiais ocorre após um forte aumento das tensões na semana passada, quando o presidente americano, Donald Trump, acusou Pequim de não respeitar os termos do acordo de desescalada assinado em Genebra.

O mercado americano "espera que os dois países se aproximem de um acordo", destaca Cardillo, que acrescenta: "o fato de que estão conversando já é, de qualquer forma, uma boa notícia" para o mercado.

