Tempestade Bárbara se torna primeiro furacão da temporada no Pacífico mexicano

A tempestade tropical Bárbara se tornou, nesta segunda-feira (9), o primeiro furacão da temporada no Pacífico mexicano, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O NHC (na sigla em inglês) informou que às 12h00 (horário de Brasília), Bárbara estava a 245 quilômetros do porto mexicano de Manzanillo, com ventos sustentados de 120 quilômetros por hora.

O NHC também informou que a tempestade tropical Cosme avança a cerca de mil quilômetros da península de Baixa Califórnia, com ventos de até 100 quilômetros por hora e com probabilidade de se tornar um furacão nesta segunda-feira.

Espera-se que ambos os fenômenos se mantenham afastados da costa do México em sua trajetória pelo Pacífico e comecem a perder força a partir de terça-feira.

O Serviço Meteorológico do México alertou, por sua vez, que as partes nebulosas do Bárbara provocam fortes chuvas nas zonas costeiras dos estados de Jalisco, Colima e Michoacán (oeste).

Devido à sua localização geográfica, o México enfrenta todos os anos o impacto de ciclones, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, normalmente entre maio e novembro.

Em outubro de 2023, o porto de Acapulco foi atingido pelo furacão Otis, que em questão de horas alcançou a categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, deixando um rastro de destruição, cerca de cinquenta mortos e aproximadamente 30 desaparecidos.

Em setembro de 2024, a costa sul do Pacífico mexicano foi atingida duas vezes pelo furacão John, que chegou à categoria 3, deixando pelo menos 15 mortos, a maioria em Acapulco.

Para os cientistas, as mudanças climáticas, que aquecem as águas dos oceanos, tornam essas tempestades tropicais mais imprevisíveis e intensas.

