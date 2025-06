O que se sabe sobre a tentativa de assassinato de líder político na Colômbia?

Um suposto assassino menor de idade preso, uma perseguição e vídeos que mostram um pré-candidato à presidência baleado: a tentativa de assassinato do senador Miguel Uribe, que sacode a Colômbia, levanta muitas questões.

O dirigente do Centro Democrático, principal movimento de direita do país, e opositor do presidente de esquerda Gustavo Petro, foi atingido por três disparos no sábado, dois na cabeça, segundo paramédicos.

Enquanto Uribe, de 39 anos, luta pela vida em uma clínica no norte de Bogotá, as autoridades tentam rastrear os autores do crime seguindo diferentes pistas.

Isto é o que se sabe até o momento:

- O que aconteceu? -

Na manhã de 7 de junho, Uribe e sua equipe de campanha visitaram comerciantes em Fontibón, um setor popular no oeste da capital colombiana, onde faria um discurso em um parque no final do dia, contou o vereador de Bogotá Andrés Barrios ao jornal El Tiempo.

Lá, o senador ficou em cima de cestas de plástico para se destacar em meio a uma multidão de cerca de 250 pessoas. Em frente a uma árvore e com o microfone na mão, abordou vários temas, incluindo a segurança na cidade. Foi então que um menor de idade atirou nele "do nada", afirmou Barrios.

O jovem fugiu e foi atingido a cerca de 345 metros de distância pelos seguranças de Uribe, de acordo com uma análise da AFP baseada no georreferenciamento do local e em gravações feitas por testemunhas e câmeras de segurança.

Ferido em uma perna e deitado de bruços no chão, o suposto atirador gritou que estava disposto a cooperar com as autoridades.

- Quem é o suposto assassino?

O adolescente, de 15 anos, está hospitalizado e "em condições já muito favoráveis", acrescentou o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, no domingo.

A imprensa local assegura que o menor vive sob a custódia de uma tia, já que sua mãe morreu e o pai vive fora do país.

Desde a violência das décadas de 1980 e início de 1990, devido às ações de Pablo Escobar, tem sido comum na Colômbia que as máfias utilizem menores como assassinos contratados.

Em muitos casos, os criminosos "provocam" estes jovens a cometerem crimes "com base no consumo" de substâncias psicoativas, disse Astrid Cáceres, diretora do ICBF, a entidade estatal responsável pela proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes.

O ministro da Defesa considera que o menor de idade foi "instrumentalizado" por "criminosos".

Sánchez citou duas hipóteses: o ato pode ter sido uma mensagem contra o Centro Democrático, liderado pelo influente ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), ou uma tentativa de "desestabilizar" o governo de Petro.

O senador Miguel Uribe é um forte crítico da esquerda, das guerrilhas e do narcotráfico, mas não se tem conhecimento de ameaças públicas de morte contra ele.

As autoridades apreenderam uma arma semiautomática Glock de calibre 9 milímetros do atirador.

A Glock, de fabricação austríaca, é uma pistola comumente usada pelas forças policiais em todo o mundo e tem um preço de cerca de US$ 700 (R$ 3.916, na cotação atual), um valor elevado em comparação a revólveres mais comuns.

- O que os vídeos mostram? -

Vários vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram o momento dos disparos e o caos posterior no parque.

Em um deles, é possível ver o atirador sacar a arma e disparar. Neste momento, Uribe falava sobre saúde mental e estava com a mão esquerda na cabeça. Depois ele cai e as pessoas correm.

Em outras gravações, é possível ver o jovem interagir com uma mulher mais velha, que a polícia já identificou. Segundo a Promotoria, nesta segunda-feira (9), ela se apresentou e declarou estar "alheia" aos fatos.

As autoridades anunciaram uma recompensa de cerca de US$ 725.000 (R$ 4 milhões) por informações que possam levar à captura de outros envolvidos.

Cerca de 190 investigadores da polícia estão analisando o caso. O diretor da polícia, general Carlos Fernando Triana, anunciou no domingo as primeiras batidas em residências relacionadas ao caso.

"Este é um cenário complexo. Havia muitas pessoas no local dos fatos", afirmou Triana, acrescentando que as provas ainda estão sendo coletadas.

Petro pediu uma investigação para saber se os membros da equipe de segurança de Uribe estavam envolvidos. O suposto assassino chegou a poucos metros do candidato à presidência antes de atirar nele.

