Explosão em base militar americana no Japão deixa quatro feridos

Quatro homens ficaram feridos nesta segunda-feira (9) em uma explosão ocorrida em um depósito de bombas em uma base aérea americana na cidade japonesa de Okinawa, informou uma fonte do corpo de bombeiros.

No momento da explosão, membros das Forças de Autodefesa (FAD) do Japão na Base Aérea de Kadena tentavam remover a ferrugem dos objetos armazenados no depósito para determinar se realmente eram bombas, indicou Akira Kamiunten, do departamento local dos bombeiros.

A explosão ocorreu durante a missão e quatro integrantes das FAD ficaram feridos, segundo Kamiunten.

Um porta-voz do Ministério da Defesa confirmou os relatos de uma explosão na Base Aérea de Kadena, situada na ilha principal da região sul de Okinawa.

A região abriga 70% do território utilizado pelas bases americanas no Japão e mais de 50% dos soldados americanos no país asiático.

