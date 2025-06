Aspirante à Presidência da Colômbia sofre atentado em Bogotá

O senador e aspirante à Presidência da Colômbia Miguel Uribe foi baleado neste sábado, em um atentado em Bogotá, informaram autoridades.

Um vídeo publicado em redes sociais mostra que o político, 39, fazia um discurso no momento em que os disparos começaram. Em outras imagens, ele aparece caído sobre um veículo com o corpo coberto de sangue, sendo segurado por um grupo de homens.

Segundo a imprensa local, pelo menos um tiro atingiu a região entre o pescoço e a cabeça do senador, de direita. O governo do presidente Gustavo Petro, de esquerda, condenou o atentado contra Uribe, que participava de um ato no oeste da capital.

"Esse ato de violência é um ataque não apenas à integridade do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política na Colômbia", acrescentou a Presidência, em nota.

Miguel Uribe pertence ao partido Centro Democrático, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2018). Em outubro, ele anunciou sua ambição de se eleger presidente em 2026, para suceder Petro, de quem é um forte crítico.

O partido informou que "indivíduos armados" atiraram no senador pelas costas. O ataque "não apenas coloca em risco a vida de um líder político, mas também atenta contra a democracia e a liberdade na Colômbia", ressaltou. Para Álvaro Uribe, foi um ataque contra "uma esperança da pátria".

O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, informou que Miguel Uribe estava sendo atendido por médicos. Segundo a imprensa local, um menor de 15 anos foi detido como suspeito de ter feito os disparos.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, condenou o ataque e anunciou no X que autoridades oferecem uma recompensa de cerca de US$ 700.000 por informações que levem à prisão dos responsáveis.

vd/das/atm/lb