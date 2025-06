Inter de Milão anuncia contratação do atacante brasileiro Luis Henrique

A Inter de Milão anunciou neste sábado (7) a contratação do atacante brasileiro Luis Henrique, que estava no Olympique de Marselha e chega para reforçar a equipe italiana na Copa do Mundo de Clubes, que começará daqui a uma semana nos Estados Unidos.

"Um novo Interista na família, bem-vindo Luis", escreveu a Inter ao anunciar a chegada do brasileiro na rede social X.

Luis Henrique chegou em 2020 ao Olympique, pelo qual disputou 108 jogos e marcou 15 gols entre todas as competições. Em 2022, deixou o time francês para retornar por empréstimo ao Botafogo, onde ficou por um ano e meio.

De volta à França em janeiro de 2024, ganhou espaço no clube de Marselha com a chegada do técnico italiano Roberto De Zerbi, terminando a temporada passada com sete gols e sete assistências no Campeonato Francês.

Segundo a imprensa italiana, a Inter pagará 23 milhões de euros (R$ 146 milhões na cotação atual) pelo jogador de 23 anos.

A Inter, que perdeu o 'Scudetto' para o Napoli na última rodada da Serie A, ficou sem treinador depois da derrota na final da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain por 5 a 0, com a saída de Simone Inzaghi para treinar o Al-Hilal da Arábia Saudita.

O clube deve anunciar no início da próxima semana o romeno Cristian Chivu, ex-jogador interista, como substituto de Inzaghi.

