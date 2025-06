Inglaterra sofre para vencer Andorra, 173ª do ranking da Fifa

A Inglaterra somou neste sábado (7) sua terceira vitória nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 ao bater por 1 a 0 a seleção de Andorra, 173ª no ranking da Fifa.

O atacante Harry Kane marcou no início do segundo tempo (50') seu 72º gol com a camisa dos 'Three Lions' e decidiu a partida, que foi disputada na Espanha, no estádio do Espanyol de Barcelona.

De passagem, Thomas Tuchel se tornou o primeiro técnico da seleção inglesa a vencer seus três primeiros jogos oficiais sem sofrer gols.

Uma estatística que perde um pouco de brilho se for levado em conta que os adversários foram Andorra, Letônia e Albânia, que além da Sérvia formam o Grupo K da Eliminatórias com a Inglaterra.

"Não estou feliz com o desempenho. Perdemos o ritmo não conseguimos recuperar", comentou o Tuchel após a partida. "Cabe a nós manter o ritmo alto. Cabe a nós trazer a energia ofensiva para o campo e fazer isso de forma implacável".

O treinador alemão havia advertido que, apesar da clara superioridade técnica dos ingleses sobre Andorra, seus jogadores iriam sentir o cansaço pela longa temporada, e por isso não esperava uma goleada.

Outro fator para o resultado magro foi a série de testes realizados, como o meio-campista Curtis Jones na lateral direita e Reece James, lateral-direito, jogando na esquerda.

O experiente volante Jordan Henderson, de 34 anos, foi titular pela primeira vez desde 2023 e se tornou o jogador mais velho a defender a Inglaterra desde Frank Lampard há 11 anos.

A seleção de Andorra, que está há mais de dois anos sem marcar um gol, jogou na defensiva e deixou a bola com os ingleses, que não conseguiam encontrar espaços para marcar.

O jogador mais perigoso dos 'Three Lions' foi o capitão Kane, que abriu o placar quando a falta de gols já começava a preocupar as arquibancadas.

Após uma primeira chance do atacante do Bayern de Munique, Noni Madueke cruzou de volta na área e encontrou o camisa 9 livre para marcar o único gol de um jogo sem brilho, mas no qual a Inglaterra alcançou seu objetivo.

