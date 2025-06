Árbitros da Copa do Mundo de Clubes usarão câmeras corporais

Os árbitros da Copa do Mundo de Clubes, que começa na próxima semana nos Estados Unidos, gravarão imagens a partir de câmeras corporais que poderão ser assistidas em transmissões de televisão, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (6).

Esta é uma das inovações que serão testadas no torneio, onde os espectadores nos estádios também poderão assistir às revisões do VAR ao vivo.

"A Copa do Mundo de Clubes da Fifa trará consigo uma série de medidas inovadoras que a tornarão ainda mais emocionante e envolvente para os torcedores, ao mesmo tempo em que agilizarão as operações e promoverão a transparência", afirmou a Fifa no anúncio.

Em março, a International Football Association Board (IFAB) aprovou o uso de câmeras corporais para testes neste torneio.

A Fifa anunciou que as imagens capturadas com esses dispositivos poderão ser usadas pela plataforma de streaming DAZN, detentora dos direitos exclusivos da Copa do Mundo de Clubes, como parte de suas transmissões ao vivo.

"Um dos principais objetivos deste teste é comprovar se este novo ângulo de câmera, que mostra a perspectiva do árbitro, melhora a experiência do espectador", explicou a Fifa. "No final do torneio, a Fifa usará as conclusões para desenvolver diretrizes para o uso dessas câmeras no mundo do futebol".

No caso do sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR), os espectadores verão as mesmas imagens em telões nos estádios que os árbitros usarão para tomar decisões sobre uma jogada.

Essa medida "servirá para aumentar a transparência e permitir que os torcedores entendam melhor as decisões da arbitragem", argumentou a Fifa.

A aplicação de novas tecnologias no torneio também inclui uma versão avançada do sistema semiautomático de impedimento, que utilizará múltiplas câmeras, um sensor dentro da bola e o uso de inteligência artificial.

Esta edição do Mundial de Clubes, a primeira expandida para 32 equipes, será realizada de 14 de junho a 13 de julho em 12 estádios nos Estados Unidos.

