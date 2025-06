Venezuela vence Bolívia (2-0) em casa e acirra briga nas Eliminatórias da Copa de 2026

A Venezuela derrotou a Bolívia por 2 a 0 nesta sexta-feira (6), em casa, na cidade de Maturín, e consolidou assim sua vantagem sobre uma concorrente direto na briga pela sétima vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A vitória foi crucial para a 'Vinotinto', que nunca disputou um Mundial em sua história.

A dona da casa abriu o placar com um desastroso gol contra de Héctor Cuéllar, cinco minutos após o apito inicial.

O meio-campista recuou uma bola que parecia controlável para o goleiro Guillermo Viscarra, mas de forma inacreditável, ele se distraiu e a deixou passar por entre suas pernas.

Foi o estímulo que o time da casa precisava para aumentar a pressão.

E num cerco constante, com o artilheiro Salomón Rondón tabelando com Jefferson Savarino, veio o segundo gol. Rondón chutou de pé esquerdo do meio da área, rente à trave esquerda (30').

Rondón alcançou a marca de 47 gols pela 'Vinotinto', seis deles contra a Bolívia.

O atacante Yeferson Soteldo entrou em campo ovacionado no segundo tempo. Ele era dúvida após sofrer uma lesão na coxa esquerda em jogo do Santos.

A Venezuela permanece com 18 pontos, quatro à frente de 'La Verde', que recebe o lanterna Chile na próxima semana.

Os venezuelanos viajam para enfrentar o Uruguai (5º com 21 pontos).

Escalações:

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro - José Martínez (Tomás Rincón, 87') , Telasco Segovia (Leonardo Flores 76'), Jefferson Savarino (Cristian Cásseres, 76'), Eduard Bello (Jan Hurtado, 87') - Josef Martínez (Yeferson Soteldo, 62') e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

Bolívia: Guillermo Viscarra - Diego Medina (Diego Arroyo, 68'), Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández - Ervin Vaca (Robson Matheus, 68'), Héctor Cuellar (Moisés Villarroel, 45') - Moisés Paniagua (Carmelo Algarañaz, 68'), Gabriel Villamil, Lucas Chávez (Jhon Velásquez, 76') - Miguel Terceros. Técnico: Oscar Villegas.

