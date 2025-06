Bélgica empata na visita à Macedônia do Norte (1-1) em sua estreia nas Eliminatórias

A Bélgica iniciou sua campanha nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra a aguerrida seleção da Macedônia do Norte, nesta sexta-feira (6), em Skopje.

A equipe comandada pelo técnico francês Rudi Garcia não teve inspiração diante de uma sólida seleção macedônia, que, em desvantagem no placar após meia hora de jogo, conseguiu empatar na reta final.

Os 'Diabos Vermelhos' tiveram sua primeira chance aos 28 minutos, após levar sustos com dois chutes que acertaram a trave da meta defendida por Matz Sels, que foi titular na ausência do lesionado Thibaut Courtois.

Em um contra-ataque, De Cuyper abriu o placar aproveitando um rebote após um chute de Romelu Lukaku (28').

Incapazes de marcar o segundo gol que traria tranquilidade, os belgas sofreram um duro golpe aos 86 minutos, quando Ezgan Alioski finalizou de primeira, fora do alcance de Sels.

Kevin De Bruyne e seus companheiros terão a oportunidade de se recuperar na segunda-feira, em Bruxelas, quando receberão o País de Gales, que lidera o Grupo J após a vitória por 3 a 0 sobre Liechtenstein.

A Macedônia do Norte, por sua vez, permanece invicta há nove partidas.

--- Jogos desta sexta-feira do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026:

Macedônia - Bélgica 1 - 1

País de Gales - Liechtenstein 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. País de Gales 7 3 2 1 0 7 2 5

2. Macedônia 5 3 1 2 0 5 2 3

3. Cazaquistão 3 2 1 0 1 3 3 0

4. Bélgica 1 1 0 1 0 1 1 0

5. Liechtenstein 0 3 0 0 3 0 8 -8

