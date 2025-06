Filho de Ancelotti se junta à comissão técnica da seleção brasileira

Davide Ancelotti, filho do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, se juntará à comissão técnica do pai para a próxima partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai, em São Paulo, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6).

Davide, de 35 anos, trabalhou ao lado de 'Carletto' como auxiliar técnico no Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e Napoli, mas inicialmente não veio ao Brasil com o pai devido a "uma negociação com uma equipe europeia", explicou o técnico italiano durante sua apresentação no Rio de Janeiro na semana passada.

Finalmente, "Davide Ancelotti chegará a São Paulo no fim de semana para se incorporar à comissão técnica da Seleção", informou a CBF em comunicado.

O primeiro estrangeiro a comandar a seleção brasileira em seis décadas estreou na quinta-feira com um empate em 0 a 0 sem brilho, fora de casa, contra o Equador. O Brasil ocupa a quarta posição na classificação, com 22 pontos, e, com três rodadas restantes, ainda não garantiu uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá.

Na terça-feira, Carlo Ancelotti vai comandar a seleção brasileira em sua primeira partida em casa. O jogo será na casa do Corinthians, a Neo Química Arena, em São Paulo, contra o Paraguai, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

