Itália perde na visita à Noruega (3-0) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

A Itália sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para a Noruega de Erling Haaland nesta sexta-feira (6), em Oslo, em sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Ausente dos dois últimos Mundiais, a seleção italiana teve o pior início possível em sua jornada rumo à próxima Copa, co-organizada por Estados Unidos, México e Canadá.

A última vitória dos noruegueses em uma partida oficial contra a Itália havia sido em junho de 1991.

Graças a este triunfo em casa, no estádio Ullevaal, a Noruega, que já havia vencido suas duas primeiras partidas, consolidou sua liderança do Grupo I com nove pontos. Israel, que venceu a Estônia por 3 a 1, está em segundo lugar, com seis pontos.

Apenas o primeiro de cada grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o segundo colocado precisa passar por um playoff, um processo no qual a 'Azzurra' fracassou nas duas últimas edições.

Contra a Itália, campeã europeia em 2021, os noruegueses abriram o placar por meio do atacante Alexander Sorloth (14'), do Atlético de Madrid. O jovem Antonio Nusa, do Leipzig, ampliou vinte minutos depois (34') e Haaland fechou a conta pouco antes do intervalo (42').

A Itália, quarta colocada e ainda sem pontuar, vai precisar melhorar seu desempenho na segunda-feira, quando enfrenta a Moldávia em casa.

jde/bm/iga/raa/aam