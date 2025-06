Petróleo sobe impulsionado por dados sobre emprego nos EUA

As cotações do petróleo subiram nesta sexta-feira (6), impulsionadas pelo último relatório de emprego nos Estados Unidos, cujos números, melhores que o previsto, aliviaram as preocupações sobre a demanda de petróleo.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em agosto subiu 1,73%, para 66,47 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate com vencimento em julho, avançou 1,91%, para 64,58 dólares.

"Estamos em um momento favorável, no qual os dados econômicos são positivos para o mercado petrolífero", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Os Estados Unidos criaram 139.000 empregos no mês passado, menos que em abril, mas ligeiramente acima dos 126.000 previstos.

Os preços do petróleo também estão se beneficiando da relativa distensão entre Estados Unidos e China após o diálogo telefônico desta semana entre o presidente americano Donald Trump e seu par chinês Xi Jinping.

pml-ni/tmc/dg/mr/rpr/ic