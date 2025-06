Sem Evo Morales, eleição presidencial da Bolívia em agosto terá 10 candidatos

Dez candidatos disputarão a presidência da Bolívia nas eleições gerais de agosto, informou, nesta sexta-feira (6), o Supremo Tribunal Eleitoral (TSE, na sigla em espanhol), uma lista da qual Evo Morales não participa.

Morales, de 65 anos, não conseguiu registrar sua candidatura pelo partido "Pan-bol", porque o TSE anulou previamente a personalidade jurídica dessa organização por descumprimento da lei.

O ex-presidente insiste em sua candidatura, ignorando uma decisão judicial que proíbe mais de uma reeleição presidencial. Morales governou a Bolívia por três mandatos entre 2006 e 2019.

O líder esquerdista apoia os bloqueios de estradas que estão sendo realizados em todo o país desde segunda-feira como forma de protesto.

O presidente do TSE, Óscar Hassenteufel, explicou que o órgão não considerou a situação de Morales, por não ter partido. "O Supremo Tribunal Eleitoral decidiu tomar uma decisão cancelando a personalidade jurídica do partido [Pan-bol]", afirmou.

Na lista de candidatos figura o presidente do Senado, Andrónico Rodríguez, que rompeu vínculos tanto com Morales, seu mentor político, como com o atual presidente Luis Arce, que está em confronto com Morales, de quem foi ministro da Economia.

Rodríguez é o principal candidato presidencial de um bloco de candidatos de esquerda que inclui o ex-ministro do Governo Eduardo del Castillo (do Movimento ao Socialismo) e a prefeita da cidade de El Alto, Eva Copa (do partido Morena). Del Castillo substitui como candidato Luis Arce, que decidiu não buscar a reeleição, pressionado por protestos sociais devido a uma grave crise econômica.

O bloco da oposição de direita é liderado pelo empresário Samuel Doria Medina (Unidad), o ex-presidente Jorge Quiroga (Libre) e o prefeito da cidade de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomia Para Bolívia).

Uma pesquisa feita no início do mês pela empresa Ipsos CIESMORI, divulgada pelo canal privado Unitel, estabeleceu que Doria Medina lidera as intenções de voto com 19,1%, seguido por Quiroga (18,4%), Rodríguez (14,2%) e Reyes Villa (7,9%).

As eleições serão realizadas em 17 de agosto.

