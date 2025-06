Alcaraz avança à final de Roland Garros após abandono de Musetti

O atual campeão, Carlos Alcaraz, se classificou para a grande final de Roland Garros nesta sexta-feira (6), após a desistência do italiano Lorenzo Musetti (7º) nas semifinais.

O espanhol de 22 anos vencia por 4-6, 7-6 (7/3), 6-0 e 2-0 antes do abandono de Musetti, que visivelmente sentiu uma lesão na coxa esquerda.

Alcaraz lutará pelo bicampeonato na decisão de domingo contra o vencedor da partida entre o atual número 1 do mundo, o também italiano Jannik Sinner, e o sérvio Novak Djokovic (6º) que duelam também nesta sexta-feira.

A terceira vez no circuito de saibro não foi a boa para Musetti, que já havia perdido para Alcaraz na final de Monte Carlo e nas semifinais de Roma.

O espanhol chega à final tendo se tornado uma figura de destaque no saibro. Vencedor desses dois torneios, ele perdeu apenas uma partida na primavera europeia, a final de Barcelona contra Holger Rune, devido a problemas físicos que o impediram de jogar em Madri.

"Só falta mais um passo. Me sinto muito bem, sinto que estou jogando bem", declarou Alcaraz na quadra logo após a partida.

Foi um bom teste de maturidade para o atual campeão contra um jogador de sua geração (22 anos contra 23 do italiano): ele resistiu ao jogo agressivo do adversário e lutou até encontrar a chave para uma vitória que foi acelerada graças à lesão de Musetti.

Para que houvesse uma disputa equilibrada entre um quatro vezes campeão do Grand Slam, Alcaraz, e um Musetti cujo teto em um torneio 'major' eram as semifinais de Wimbledon em 2024 e estas em Roland Garros, o primeiro teria que mostrar sua versão mais discreta enquanto o segundo deveria se aproximar da perfeição.

- Duas horas de resistência -

Foi o que aconteceu durante duas horas: sob o teto retrátil da quadra Chatrier, que foi acionado devido a uma previsão de chuva que acabou não se concretizando, o primeiro set foi uma disputa acirrada, decidida pela eficiência total de Musetti.

No momento certo, com 5-4 a seu favor, o italiano aproveitou seu primeiro break point. O espanhol já havia desperdiçado dois antes.

Musetti mostrou que não iria ser um adversário fácil. Afiado com seu backhand de uma mão e resiliente em longos ralis, ele exigiu uma melhora urgente de Alcaraz, muito longe do tênis avassalador que demonstrou nas quartas de final contra Tommy Paul.

Com o italiano mantendo sua eficácia de 100% (3/3 nos break points), o segundo set foi decidido no tie-break, no qual Alcaraz finalmente brilhou.

Com algum atraso, o número dois do mundo assumiu o controle da semifinal: o espanhol melhorou sua consistência, refinou seus 'slices' e fortaleceu seus golpes de direita nocauteando Musetti, fragilizado pela lesão.

aco-bdu/cyj/aam/aa