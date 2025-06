Trump pensa em se desfazer de seu Tesla após polêmica com Musk (funcionário)

Donald Trump pode se desfazer do Tesla que comprou em apoio a Elon Musk, afirmou nesta sexta-feira (6) um funcionário da Casa Branca, após a briga entre o presidente americano e seu ex-assessor.

O veículo elétrico vermelho seguia nesta sexta-feira em um estacionamento dos jardins da Casa Branca, constatou um jornalista da AFP, um dia depois da discussão em público entre o magnata republicano e o dono da SpaceX, da Tesla e do X.

"Ele está pensando nisso sim", declarou à AFP um funcionário da Casa Branca quando foi perguntado se Trump venderá ou dará o Tesla de presente.

As ações da Tesla caíram mais de 14% na quinta-feira em meio à confusão. No total, a empresa perdeu cerca de 100 bilhões de dólares (559,6 bilhões de reais) em capitalização em Wall Street.

Trump anunciou que havia comprado um Tesla e posou com ele ao lado de Musk em março, mostrando o bom relacionamento existente, na época, entre o homem mais rico do mundo e o mais poderoso.

O presidente transformou a Casa Branca em uma sala de exposições da Tesla. Ele fez isso depois que o preço das ações da empresa despencou e alguns vândalos incendiaram vários veículos em protesto contra o papel polêmico de Musk nos cortes de despesas do governo americano.

A porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, e outro assessor posaram com o carro na semana passada, em uma fotografia publicada no X de Musk.

"Levando o Tesla do presidente Trump para um passeio", publicou Margo Martin, assessora de comunicação de Trump.

Mas o brilhante veículo vermelho agora se tornou um símbolo desconfortável do divórcio político entre Trump, de 78 anos, e Musk, ex-chefe da comissão de eficiência governamental (DOGE), de 53.

Trump disse estar "muito decepcionado" com Musk e ameaçou encerrar seus contratos com o Estado depois que o bilionário classificou o megaprojeto de lei orçamentária do presidente como uma "abominação".

