EUA criou mais empregos do que o esperado em maio, desemprego permanece estável

Os Estados Unidos criaram mais empregos do que os analistas esperavam em maio, mesmo com sinais de contratações mais lentas, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (6), que demonstram a resiliência do mercado de trabalho ao impacto da guerra comercial alimentada por Donald Trump.

No mês passado, a maior economia do mundo criou 139.000 empregos, ligeiramente abaixo dos 147.000 de abril, de acordo com dados revisados para baixo, informou o Departamento do Trabalho.

A taxa de desemprego permaneceu em 4,2%, enquanto os salários subiram mais do que o esperado, 0,4%.

Os principais números indicam que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está relativamente saudável, apesar dos choques no setor financeiro, nas cadeias de suprimentos e no ânimo do consumidor, em um ano em que o presidente Trump anunciou uma série de tarifas.

Embora Trump tenha anunciado em abril as sobretaxas tarifárias de maior alcance desde que voltou ao poder em janeiro — 10% para a maioria de seus parceiros comerciais e maiores para uma dúzia de economias —, os especialistas estimam que os efeitos levarão tempo para se espalhar.

Isso se deve, em parte, às idas e vindas de Trump na imposição de tarifas; por exemplo, as sobretaxas de 10% de abril foram rapidamente adiadas para julho, abrindo espaço para negociações.

