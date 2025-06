Crescimento da zona do euro no 1º trimestre revisado para 0,6%

A economia da zona do euro cresceu mais do que a estimativa inicial mostrou no primeiro trimestre de 2025, anunciou nesta sexta-feira a agência europeia de estatísticas Eurostat, que reajustou o resultado para 0,6%.

Em abril, a Eurostat calculou o crescimento do PIB da zona do euro em 0,4% para o primeiro trimestre, mas o resultado foi reajustado para 0,3% em maio, antes de uma nova revisão na terceira estimativa.

O avanço brusco é motivado pela locomotiva econômica da UE, a Alemanha, já que o país teve no primeiro trimestre do ano uma expansão de 0,4% - o cálculo inicial foi de apenas 0,2%.

Um caso ainda mais notável foi o da Irlanda. Nesse país, a Eurostat havia calculado um crescimento de 3,2% no primeiro trimestre, mas o resultado foi revisado para impressionantes 9,7%, somando-se aos 5,0% do último trimestre de 2024.

Apesar do cenário, a volátil política comercial do governo dos Estados Unidos continua sendo o principal fator de incerteza devido à possibilidade de impactar fortemente a economia da UE.

O bloco europeu e o governo de Washington mantêm contatos para tentar alcançar um acordo que permita evitar as tarifas generalizadas dos Estados Unidos.

