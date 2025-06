Paraguai vence Uruguai (2-0) e fica mais perto da Copa do Mundo de 2026

O Paraguai derrotou o Uruguai por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (5), em Assunção, e ficou mais perto da classificação para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Com um gol de cabeça de Matías Galarza logo aos 13 minutos e outro de Julio Enciso de pênalti já na reta final (81'), a seleção comandada pelo técnico Gustavo Alfaro garantiu uma vitória decisiva que a deixou em segundo lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas e a um passo de retornar a uma Copa do Mundo após 15 anos de ausência, desde o Mundial da África do Sul de 2010.

"Este é o jogo", havia dito Alfaro antes de a bola rolar no estádio Defensores del Chaco que recebeu mais de 40.000 espectadores.

O Paraguai vai visitar o Brasil na terça-feira, em São Paulo, pela décima sexta rodada, enquanto o Uruguai, que caiu para a quinta colocação, vai receber a Venezuela em Montevidéu.

Para garantir a classificação, a seleção paraguaia vai precisar vencer em São Paulo.

A 'Celeste', por outro lado, sofreu desfalques significativos devido a problemas de saúde e suspensões do goleiro Sergio Rochet, dos meio-campistas Federico Valverde, Nicolás de la Cruz e Rodrigo Bentancur, e do atacante Darwin Núñez.

- Galarza abre o placar -

O Uruguai tentou surpreender o time da casa pressionando desde o início e criando oportunidades perigosas por meio do ponta esquerda, Maximiliano Araújo.

O atacante do Sporting de Portugal jogou alguns minutos fantásticos, mas as esperanças da 'Celeste' duraram até ao décimo terceiro minuto, o suficiente para o Paraguai abrir o marcador.

Um passe de Miguel Almirón para Enciso na lateral esquerda permitiu que ele avançasse em profundidade e, em seguida, tocasse na área. O meio-campista Manuel Ugarte afastou mal e Galarza aproveitou para marcar de cabeça o primeiro gol, sem chance para o goleiro Santiago Mele.

O Paraguai cresceu após abrir o placar e continuou atacando, enquanto o Uruguai perdeu consistência e clareza.

O time de Alfaro balançou a rede perto do fim do primeiro tempo, mas o gol de Omar Alderete foi anulado pelo árbitro argentino Darío Herrera.

- Falha de Ronald Araújo -

No segundo tempo, o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, tirou Mathías Olivera, que recentemente se sagrou campeão italiano pelo Napoli, e colocou Joaquín Piquerez em busca de mais profundidade na lateral esquerda.

Mas foi o Paraguai quem marcou novamente. Um erro grosseiro de Ronald Araújo, que não conseguiu controlar um passe fácil de Nahitan Nández em sua área, fez com que ele perdesse a bola para Enciso e cometesse falta no atacante paraguaio. O próprio Enciso converteu o pênalti, garanindo a vitória.

O técnico Marcelo Bielsa terá que encontrar um coelho na cartola para reagir no jogo contra a Venezuela, já que outro revés pode resultar em uma situação preocupante com os uruguaios ficando mais perto da repescagem.

Enquanto isso, os paraguaios já podem sonhar na volta à Copa do Mundo após 16 longos anos.

Escalações:

Paraguai: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gómez (Ramón Sosa, 76'), Miguel Almirón (Angel Romero, 89'), Adrián Cubas, Matias Galarza (Mathias Villasanti, 69') - Julio Enciso (Kaku, 89'), Arnaldo Sanabria (Gabriel Avalos, 70'). Técnico: Gustavo Alfaro.

Uruguai: Santiago Mele - Guillermo Varela (Rodrigo Zalazar, 61'), Ronald Araújo, Josema Giménez, Mathías Olivera (Joaquín Piquerez, 46') - Nahitán Nández, Manuel Ugarte - Arrascaeta (Agustín Álvarez, 85') - Facundo Pellistri (Brian Rodríguez, 77'), Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

