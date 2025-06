Brasil empata na visita ao Equador (0-0) pelas Eliminatórias na estreia de Ancelotti

O Brasil ficou no 0 a 0 em sua visita ao Equador nesta quinta-feira (5) na estreia de seu novo técnico, o italiano Carlo Ancelotti, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções fizeram uma partida intensa e limpa do início ao fim no Estádio Monumental, em Guayaquil, no sudoeste do país.

O empate prolonga a angústia para as duas seleções. O Equador, que poderia ter garantido sua vaga no Mundial se tivesse vencido, permanece em segundo lugar com 24 pontos, seguido pelo Paraguai, que tem o mesmo número de pontos, mas um saldo de gols inferior.

O Brasil, que vai receber a seleção paraguaia, se manteve na quarta posição, com 22 pontos.

Para quem esperava que a seleção brasileira exibisse um futebol vistoso e ofensivo já na estreia de Carlo Ancelotti, ficou uma certa decepção.

O astro do Real Madrid Vinicius Junior, que apareceu pouco, contrariando as expectativas, pediu tempo para que Ancelotti possa implementar suas ideias.

"Estou muito feliz por ter Ancelotti aqui conosco, porque sempre disse que ele é o melhor técnico com quem já trabalhei. Ter a oportunidade de trabalhar com ele na Seleção Brasileira é o máximo", disse o atacante após a partida.

"Ele não teve tempo de mostrar seu trabalho, seu plano de jogo, porque só teve dois ou três dias de treino", continuou o ponta em entrevista ao SporTV.

- 'Carletto' no comando -

Ancelotti se posicionou à beira do gramado com o habitual semblante reservado, o que não significa necessariamente que esteja irritado, vestindo calça, paletó, camisa e gravata de cores diferentes.

Segundos antes do início do jogo, o treinador fez o que costuma fazer: colocou um chiclete na boca para mascar, o que o ajuda a controlar a ansiedade durante a partida, segundo ele mesmo já explicou.

Houve tensão também para 'La Tricolor' antes do início da partida, quando o goleiro Hernán Galíndez deixou o campo em lágrimas. Uma lesão o tirou do jogo e Gonzalo Valle, que estreou pela seleção equatoriana nesta quinta-feira, entrou em seu lugar.

Valle salvou sua equipe num chute forte de Vinícius aos 22 minutos. Os brasileiros conseguiram recuperar a bola no rebote, mas o goleiro evitou novamente.

Os visitantes voltaram a levar perigo aos 30 minutos, quando uma arrancada de Estêvão testou Valle mais uma vez.

- Muralha equatoriana -

Com Piero Hincapié e Willian Pacho à frente, a muralha equatoriana mostrou sua eficiência em conter os avanços do Brasil, desta vez liderados em campo por Marquinhos.

Hábeis na recuperação imediata e precisos na distribuição de bola, conseguiram sufocar a seleção brasileira em alguns momentos.

O Equador se destacou do meio para a defesa mas mais uma vez teve dificuldades no ataque. As triangulações entre o jovem estreante Nilson Angulo, Pedro Vite e John Yeboah se mostraram eficazes para o técnico Sebastián Beccacece, que desta vez não contou com seus atacantes habituais.

"Merecíamos vencer porque fizemos tudo o que era possível, sempre buscamos o resultado", disse Pacho, que lamentou a falta de precisão de sua equipe na hora de marcar gols.

A melhor chance do Equador aconteceu nos minutos finais da partida, quando 'La Tricolor' acelerou e encurralou o time de Ancelotti. A partir dos 70 minutos, o time ganhou profundidade. Um chute de longa distância de Pervis Estupiñan aos 77 minutos levantou a torcida.

Dois minutos antes, o chute de pé direito de Casemiro fez o estádio tremer, mas mais uma vez os reflexos de Valle frustraram os brasileiros.

Após a partida, o goleiro Valle disse que foi um jogo de "trabalho duro, muita luta" e se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe e o ponto conquistado.

Já Vinicius Junior fez um apelo: "Acho que o time, os torcedores, todos, temos que estar unidos, porque a Copa do Mundo está chegando", disse ele.

Escalações:

Equador: Gonzalo Valle - Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié (cap), Pervis Estupinan - Nilson Angulo (Yaimar Medina 89'), Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah (Kevin Rodriguez 78'), Alan Minda (Angelo Preciado 46') - Franco Palma. Técnico: Sebastian Beccacece.

Brasil: Alisson - Vanderson De Oliveira Campos, Marquinhos (cap), Alexsandro Ribeiro, Alex Sandro - Bruno Guimarães (Andreas Pereira 90'+2), Casemiro, Gérson (Andrey Santos 78') - Estêvão (Gabriel Martinelli 64'), Richarlison (Matheus Cunha 64'), Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

pld/cl/aam