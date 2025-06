Guatemalteco é o primeiro deportado a retornar aos EUA por ordem judicial

Um imigrante guatemalteco expulso pelo governo americano ao México retornou aos Estados Unidos, confirmaram nesta quinta-feira (5) seus advogados para vários veículos de informação americanos, o que o torna o primeiro deportado a voltar ao país por ordem judicial.

Segundo documentos judiciais, o guatemalteco O.C.G., identificado apenas por suas iniciais, entrou nos Estados Unidos sem visto em março de 2024 e foi deportado pouco depois para a Guatemala. No mês seguinte, voltou a tentar emigrar e entrou no México, onde "foi violentado e mantido como refém até que um membro da família pagou o resgate".

Em maio de 2024, O.C.G. chegou novamente aos Estados Unidos e foi preso pela patrulha fronteiriça. Desta vez, um oficial estimou que existia um medo crível de perseguição ou tortura e iniciou um procedimento migratório.

Em fevereiro de 2025, um juiz de imigração lhe concedeu a "suspensão de expulsão para a Guatemala".

O guatemalteco perguntou se poderia ser enviado ao México e o juiz de imigração lhe disse que não, segundo documentos judiciais.

"Dois dias depois que lhe foi concedida a suspensão da expulsão, e sem aviso prévio, O.C.G. foi colocado em um ônibus e enviado ao México", onde lhe deram a opção de permanecer ali ou ir para a Guatemala, acrescentam.

O.C.G. optou por seu país e viveu escondido na Guatemala enquanto seu caso corria na Justiça dos Estados Unidos.

Em 23 de maio, o juiz Brian E. Murphy determinou à administração do presidente Donald Trump "tomar todas as medidas imediatas" para "facilitar o retorno de O.C.G. aos Estados Unidos".

Em 28 de maio, a administração informou à Justiça que a seção local de Phoenix do Escritório de Detenção e Deportação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) entrou em contato com os advogados do guatemalteco e que ele retornaria em um voo.

Ele voltou na quarta-feira, confirmaram seus advogados nesta quinta à emissora Fox News.

"Ele chegou à Califórnia em um voo comercial e foi detido imediatamente" pelo ICE, explicou um dos advogados ao jornal Washington Post.

Assim, ele se tornou o primeiro deportado por erro a ser devolvido aos Estados Unidos por ordem judicial.

Outros casos seguem pendentes.

Uma juíza determinou que o governo "facilitasse" o retorno de um imigrante venezuelano, identificado como "Cristian", que foi expulso em março para uma prisão de El Salvador.

Vários magistrados, inclusive a Suprema Corte de maioria conservadora, também pediram ao governo que "facilitasse" o retorno do salvadorenho Kilmar Ábrego García depois de reconhecer que ele foi expulso por um "erro administrativo".

