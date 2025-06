Espanha vence França (5-4) e vai enfrentar Portugal na final da Liga das Nações

Em um festival de gols, a Espanha derrotou a França por 5 a 4 nesta quinta-feira (5), em Stuttgart, na semifinal da Liga das Nações da Uefa, e no domingo vai lutar pelo bicampeonato do torneio contra Portugal, em Munique.

'La Roja' sofreu após abrir 5 a 1, com gols de Nico Williams (22'), Mikel Merino (26'), Pedri (55') e dois de Lamine Yamal (54' de pênalti e 67'), enquanto Kylian Mbappé também marcou convertendo uma penalidade. Na reta final, os 'Bleus' quase alcançaram o empate por meio de Rayan Cherki (79'), um gol contra de Dani Vivian (83') e um gol nos acréscimos de Randal Kolo Muani (90'+3).

A Espanha não marcava cinco gols contra a França desde a vitória por 5 a 1 em um amistoso em Colombes (perto de Paris) em 1949.

Após conquistar os títulos da Liga das Nações de 2023 e da Eurocopa de 2024, a equipe de Luis De la Fuente busca fechar um terceiro troféu consecutivo, num domingo que promete emoções para os torcedores espanhóis caso Carlos Alcaraz também consiga chegar à final de Roland Garros.

- Sem 'efeito PSG' -

A França, em meio à euforia com o recente título da Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain, esperava conseguir neste duelo sua revanche após a derrota sofrida para a Espanha na semifinal da Eurocopa de 2024. Porém, foram os adversários que acabaram se vingando de um outro revés: a derrota para os 'Bleus' na final da Liga das Nações de 2021.

No início da partida, a França quase abriu o placar: Unai Simón interceptou um ótimo passe de Mbappé para Desiré Doué logo aos 7 minutos, e Theo Hernández acertou o travessão aos 12 minutos.

No momento em que 'La Roja' estava mais aflita, veio o gol de Nico Williams (22'): Lamine Yamal cruzou da ponta para Mikel Oyarzabal, que, de costas para o gol, conseguiu encontrar espaço para um passe curto para o craque do Athletic Bilbao, que não desperdiçou diante de Mike Maignan.

- Merino, talismã em Stuttgart -

O segundo golpe não tardou a chegar e foi particularmente devastador.

Oyarzabal foi novamente o responsável pela assistência, desta vez com um passe longo que deixou Merino cara a cara com o goleiro francês, a quem ele superou com um chute rasteiro aos 26 minutos.

O jogador do Arsenal mais uma vez balançava as redes no estádio de Stuttgart, onde já havia brilhado no ano passado na Eurocopa, com um gol nos acréscimos para ajudar a Espanha a eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas de final.

Enquanto Ousmane Dembélé se desesperava com chutes que esbarravam nas defesas de Unai Simón, a Espanha teve a chance de ampliar a vantagem antes do intervalo, mas Dean Huijsen teve seu gol anulado por impedimento aos 44 minutos.

- Duelo pela Bola de Ouro -

No segundo tempo, qualquer esperança de virada da França foi frustrada por Lamine Yamal, que também relembrou a Eurocopa de 2024, quando marcou um golaço contra a França.

Desta vez ele converteu um pênalti (54') que ele mesmo havia sofrido após uma entrada de Rabiot.

Com os 'bleus' nocauteados, Pedri se juntou à festa logo depois marcando o quarto gol em um mano a mano com Maignan, após receber de Nico Williams (55').

Mbappé diminuiu aos 59 minutos de jogo, de pênalti, mas Yamal colocou seu time em vantagem (5 a 1) com um chute cruzado na área, em uma noite em que garantiu seu lugar na disputa pela Bola de Ouro contra Dembélé e Mbappé.

Nos minutos finais, aproveitando o relaxamento do adversário, a França colocou uma dose de drama na partida. A bicampeã mundial fez 5 a 4 por meio de Cherki (79'), um gol contra de Vivian (83') e Kolo Muani nos acréscimos (90'+3), mas não conseguiu evitar a eliminação.

Os franceses vão disputar o terceiro lugar, no domingo, contra a Alemanha.

dr/iga/aam/am