Hamas diz estar pronto para novas negociações "sérias" em busca de trégua

O Hamas está pronto para iniciar um novo ciclo de negociações "sérias" com o objetivo de alcançar um acordo de trégua em Gaza, declarou o chefe negociador do movimento islamista palestino, Khalil al Hayya, em uma mensagem gravada divulgada na noite desta quinta-feira (5).

"Reiteramos que estamos dispostos a um novo ciclo de negociações sérias com o objetivo de alcançar um acordo de cessar-fogo permanente", afirmou Hayya no vídeo.

Ele acrescentou que os contatos "com os mediadores e outras partes continuam nesse sentido".

As negociações indiretas entre Hamas e Israel, mediadas de um lado por Catar e Egito e do outro pelos Estados Unidos, estiveram perto de alcançar um acordo no final de maio.

