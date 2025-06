Rompido com Trump, Musk diz que 'desativará' nave espacial crítica para os EUA

O dono da SpaceX, Elon Musk, disse, nesta quinta-feira (5), que desativará a nave espacial Dragon de sua empresa, usada pela Nasa para levar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou rescindir seus contratos com o Estado.

"À luz da declaração do Presidente sobre o cancelamento dos meus contratos com o Estado, a @SpaceX começará a desativar sua nave espacial, Dragon, imediatamente", escreveu Musk, o homem mais rico do planeta, no X, também de sua propriedade.

