EUA anuncia lista de convocados para Copa Ouro; Dest é mais um desfalque

O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunciou nesta quinta-feira (5) a convocação de 26 jogadores para a Copa Ouro da Concacaf, com Sergiño Dest se juntando a já numerosa lista de desfalques.

Além do lateral do PSV Eindhoven, Pochettino também não poderá contar com Christian Pulisic e os demais líderes de sua equipe para o último torneio que os Estados Unidos disputarão antes de sediar a Copa do Mundo de 2026.

Quinze dos 26 jogadores selecionados vêm de times da MLS, incluindo o atacante mexicano-americano Diego Luna (Real Salt Lake) e o meio-campista Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), filho do ex-técnico Gregg Berhalter.

"Estamos muito animados para trabalhar com este grupo de jogadores e competir pelo campeonato", disse Pochettino em um comunicado da federação americana de futebol (US Soccer).

"Nossa prioridade é vencer o torneio e mostrar a mentalidade e a abordagem corretas", enfatizou o técnico argentino.

O 'Team USA' disputará dois amistosos, contra Turquia e Suíça, nos dias 7 e 10 de junho.

Dest, ex-jogador do Barcelona, foi incluído na lista para esses amistosos, mas ficou de fora da lista final para se concentrar em sua recuperação de uma grave lesão no joelho.

Pulisic e Yunus Musah, ambos do Milan, Folarin Balogun (Monaco) e Antonee Robinson (Fulham) ficaram de fora por lesão ou motivos pessoais. Weston McKennie e Tim Weah, da Juventus, e Gio Reyna (Borussia Dortmund), vão desfalcar a seleção para disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os Estados Unidos estão no Grupo D da Copa Ouro, juntamente com Haiti, Trinidad e Tobago e Arábia Saudita. O torneio será disputado de 14 de junho a 6 de julho em 13 estádios nos Estados Unidos e um no Canadá.

--- Lista de convocados dos Estados Unidos para a Copa Ouro:

Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (Crystal Palace/ING)

Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Alex Freeman (Orlando City), Nathan Harriel (Philadelphia Union), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace/ING), Miles Robinson (FC Cincinnati), John Tolkin (Holstein Kiel/ALE), Walker Zimmerman (Nashville SC)

Meio-campistas: Brenden Aaronson (Leeds United/ING); Tyler Adams (Bournemouth/ING), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN), Johnny Cardoso (Betis/ESP), Luca de la Torre (San Diego FC), Diego Luna (Real Salt Lake), Jack McGlynn (Houston Dynamo), Quinn Sullivan (Philadelphia Union), Malik Tillman (PSV Eindhoven/HOL)

Atacantes: Paxten Aaronson (FC Utrecht/HOL), Patrick Agyemang (Charlotte FC), Damion Downs (FC Köln/ALE), Brian White (Vancouver Whitecaps/CAN), Haji Wright (Coventry City/ING)

gbv/ag/aam/cb