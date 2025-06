Líbano diz que desmantelou 'mais de 500' instalações militares do Hezbollah

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam afirmou nesta quinta-feira (5) que o exército libanês desmantelou "mais de 500 posições militares e depósitos de armas" no sul do país após a guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah.

Em um discurso televisionado, no qual fez um balanço de 100 dias depois de ter obtido a confiança do Parlamento, o chefe de governo disse que havia realizado as reformas exigidas pela comunidade internacional.

"O Estado continua sua ação (...) para restabelecer sua autoridade sobre todo o território nacional (...) e para ter o monopólio das armas", declarou Salam em seu discurso.

"O exército libanês continua sua mobilização e até o momento desmantelou mais de 500 posições militares e depósitos de armas ao sul do Litani", rio situado a cerca de 30 quilômetros da fronteira israelense, assegurou.

De acordo com o cessar-fogo que encerrou a guerra entre Israel e Hezbollah em 27 de novembro, a formação pró-iraniana deveria retirar suas forças e desmantelar toda a infraestrutura militar ao sul do Litani.

Israel, que devia ter retirado suas tropas do Líbano, se manteve em cinco posições na fronteira e realiza bombardeios regulares no território libanês contra o Hezbollah, muito debilitado pela guerra.

