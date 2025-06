Como descarta saída de Fàbregas e Chivu entra na mira da Inter

O Como descartou a saída de Cesc Fàbregas, após o interesse da Inter de Milão na contratação do treinador espanhol para substituir Simone Inzaghi, que deixou os 'nerazzurri' para comandar o Al-Hilal da Arábia Saudita.

"Comunicamos nossa negativa diretamente ao presidente da Inter, que aceitou com a cortesia e clareza esperadas entre dois clubes que professam respeito mútuo", informou o Como em comunicado publicado nesta quinta-feira (5).

"Por essa razão, tratamos os insistentes rumores sobre seu interesse em nosso treinador como pura fantasia. É pouco provável que alguém persista depois de uma resposta tão clara, principalmente um clube do calibre da Inter", continua a nota.

Fàbregas assumiu o Como em julho do ano passado, retornando ao clube onde encerrou sua carreira como jogador, em 2023.

Sob seu comando, a equipe, que havia acabado de subir para a primeira divisão italiana, terminou a última edição da Serie A na décima colocação.

Desde o anúncio da saída de Inzaghi, na terça-feira, os dirigentes da Inter colocaram Fàbregas como alvo principal para substituir o treinador italiano.

O clube de Milão, vice-campeão italiano e derrotado na final da Liga dos Campões pelo Paris Saint-Germain por 5 a 0, estaria agora avaliando a contratação do romeno Cristian Chivu.

Ex-jogador da Inter (2007-14), Chivu iniciou sua carreira de técnico nas categorias de base do clube lombardo, antes de assumir o time principal do Parma no meio da temporada e garantir a permanência da equipe na primeira divisão.

