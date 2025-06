Venezuela encontra 14 corpos de cidadãos africanos em uma embarcação

As autoridades venezuelanas encontraram um barco com os corpos de 14 pessoas com passaportes africanos, em um delta próximo à foz do oceano Atlântico, informou o ministro do Interior e da Justiça, Diosdado Cabello.

Os corpos foram encontrados no estado venezuelano de Delta Amacuro (nordeste) e, de acordo com a imprensa local, estavam em um estado avançado de decomposição.

"Havia 14 corpos de seres humanos, todos da África", disse Cabello na noite de quarta-feira. Alguns eram do Mali, disse o ministro, sem especificar um número.

"Eles vieram da África. Não sei, foram levados pela correnteza, não sabemos", acrescentou, afirmando que segundo as análises "médicas", as pessoas "morreram de desidratação, de fome".

Cabello negou que os corpos tivessem ferimentos de bala, após uma jornalista publicar tal alegação nas redes sociais em uma tentativa de desacreditar o governo.

No fim de maio, as autoridades de São Vicente e Granadinas encontraram 11 corpos em um barco na costa de uma das ilhas desse arquipélago caribenho, também com passaportes malineses.

