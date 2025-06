Defesa Civil de Gaza relata 10 mortes em ataques israelíes

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou nesta quinta-feira (5) a morte de pelo menos 10 pessoas em ataques israelenses em vários pontos do território palestino.

O porta-voz do organismo, Mahmud Bassal, anunciou "10 mártires até o momento nos ataques israelenses" desde a meia-noite.

Uma casa em um bairro da Cidade de Gaza, no norte do território, uma área que abriga pessoas deslocadas em Khan Yunis e outra casa em Deir el Balah, no centro, foram atingidas durante a ofensiva noturna, segundo o porta-voz.

Israel intensificou em meados de maio sua ofensiva na Faixa de Gaza, com o objetivo declarado de libertar os reféns sequestrados durante o ataque sem precedentes do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, tomar o controle de todo o território e aniquilar o movimento islamista palestino, que governa Gaza desde 2007.

O ataque do Hamas em Israel de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, provocou as mortes de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas naquele dia, 57 continuam em cativeiro em Gaza, das quais pelo menos 34 morreram, segundo as autoridades israelenses.

Mais de 54.600 palestinos, a maioria civis, morreram na operação militar israelense, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

