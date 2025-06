Ex-porta-voz de Biden deixa o Partido Democrata

A ex-porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre deixou o Partido Democrata por sua "traição" ao ex-presidente Joe Biden, segundo um comunicado da editora que publicará um livro seu.

A primeira porta-voz presidencial negra e lésbica, de 50 anos, explicará sua decisão no livro intitulado "Independente: Um olhar para dentro de uma Casa Branca quebrada, fora das linhas do partido", informou a editora Hachette.

"Ela não tomou a decisão de se tornar independente de forma leviana", declarou a Hachette ao anunciar o livro, que será publicado em 21 de outubro.

"Ela nos conta as três semanas que levaram Biden a abandonar sua candidatura a um segundo mandato e a traição do Partido Democrata que levou a essa decisão", acrescentou.

Biden, que então tinha 81 anos, foi submetido a uma enorme pressão de seu próprio partido, que questionava sua competência devido ao desastroso debate televisionado contra Trump, no qual o democrata perdeu a linha de raciocínio várias vezes e se mostrou confuso.

Jean-Pierre defendeu vigorosamente Biden após o debate.

Em um livro, os jornalistas Alex Thomson e Jake Tapper afirmam que ex-assessores de Biden se esforçaram ao máximo para limitar as interações do chefe de Estado com jornalistas e até mesmo com membros de seu gabinete.

Em seu papel como porta-voz, Karine Jean-Pierre foi acusada por partidários do atual presidente, Donald Trump, de mentir sobre a saúde de seu chefe.

