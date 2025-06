Cautela em lares e empresas nos EUA diante das políticas de Trump, diz o Fed

A atividade econômica diminuiu nas últimas semanas nos Estados Unidos, onde a incerteza sobre as políticas do presidente Donald Trump levou empresas e famílias a adotarem uma postura cautelosa em decisões financeiras, indica uma pesquisa do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulgada nesta quarta-feira (4).

"Todas as regiões mencionaram que os níveis de incerteza econômica e política eram elevados, o que leva empresas e famílias a tomarem decisões de maneira hesitante e prudente", informa o Fed em seu "Livro Bege", que consulta regularmente atores econômicos e especialistas.

A atividade industrial, que está no topo das prioridades de Trump, "recuou ligeiramente", segundo essa sondagem feita pelos 12 bancos regionais do Fed, encerrada em 23 de maio.

Quanto aos gastos dos consumidores, "a maioria das regiões relatou leves quedas ou uma situação estável", embora "algumas tenham observado um aumento nos gastos com produtos que as pessoas esperam ver mais caros com as tarifas" impostas por Trump, diz o relatório.

No campo do emprego, "todas as regiões descreveram uma demanda mais fraca", o que se traduz em "redução do tempo trabalhado e das horas extras, congelamento de contratações e planos para redução do quadro de funcionários".

Quanto aos preços, "eles aumentaram em um ritmo moderado desde o relatório anterior", do final de abril.

As empresas consultadas "esperam amplamente ver os custos (de produção) e os preços aumentarem em um ritmo mais acelerado no futuro", destaca o Fed.

As reações variam: algumas empresas planejam aumentar os preços dos produtos afetados pelas tarifas alfandegárias ou até mesmo, futuramente, reduzir suas margens ou cobrar taxas extras temporárias.

As condições destacam os desafios enfrentados pelo Fed ao tentar equilibrar a busca pelo pleno emprego e a manutenção da estabilidade de preços.

Nesta quarta-feira, Trump voltou a pressionar o Fed para que reduza suas taxas de juros após a divulgação de dados que mostram uma menor criação de empregos no setor privado em maio.

myl/els/er/ad/nn/am