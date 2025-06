Petróleo cai, afetado por novo aumento de produção da Opep+

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (4) após relatos de que o cartel de produtores Opep+ poderia abrir ainda mais suas torneiras de petróleo, o que gera temores de uma sobreoferta no mercado.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, caiu 1,17%, para 64,86 dólares.

Seu equivalente americano, a referência West Texas Intermediate (WTI), com prazo de entrega em julho, recuou 0,88%, para 62,85 dólares.

"A Arábia Saudita quer que a Opep+ continue acelerando o aumento na oferta de petróleo nos próximos meses", informou a agência Bloomberg, citando fontes próximas ao tema.

Riade, Moscou e outros seis membros dos países exportadores de petróleo e seus aliados (Opep+), que começaram em abril a aumentar sua produção, anunciaram no sábado um novo aumento para o mês de julho, com 411 mil barris adicionais por dia, como em maio e junho.

Por enquanto, espera-se um nível semelhante para agosto, segundo analistas.

Um aumento maior faria os preços do petróleo caírem em um mercado que atravessa incertezas sobre o crescimento econômico mundial e tensões comerciais.

As novas tarifas sobre o aço e o alumínio impostas pelos Estados Unidos geraram nesta quarta-feira protestos de seus parceiros comerciais, embora estes afirmem continuar em negociações com Washington.

