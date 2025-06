Operação desativa bombas da Segunda Guerra Mundial em cidade alemã

Três bombas da Segunda Guerra Mundial, descobertas no centro de Colônia, no oeste da Alemanha, foram desativadas com sucesso nesta quarta-feira (4) durante a maior operação desse tipo na cidade, onde mais de 20 mil pessoas foram evacuadas.

"Apesar do enorme desafio, tudo foi feito sem problemas", disse o prefeito da cidade de mais de um milhão de habitantes.

Esta foi a "operação mais importante" desse tipo em Colônia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, afirmou a prefeitura.

Descobertas na segunda-feira durante obras, as três bombas de fabricação americana, duas de 1.000 quilos e uma de 500 quilos, estavam equipadas com detonadores de impacto.

Além de residências, a evacuação também envolveu um hospital, dois lares de idosos, uma estação de trem, várias empresas, muitos restaurantes e hotéis, além de nove escolas e creches, em um amplo perímetro que incluiu parte do centro histórico da cidade.

Cerca de 240 policiais municipais e 450 bombeiros foram mobilizados.

O subsolo das cidades alemãs continua repleto de bombas não detonadas que ainda são frequentemente descobertas durante obras, mesmo 80 anos após o fim da guerra.

ilp-smk/ial/eg/mb/lm/am