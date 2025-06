Índia vai fazer censo populacional e de castas em 2027

A Índia, o país mais populoso do mundo, realizará em 2027 o primeiro censo desde 2011, que contará tanto a população quanto as castas, anunciou o governo nesta quarta-feira (4).

"Ficou decidido que o censo populacional de 2027 será realizado em duas fases, incluindo detalhes sobre as castas", indicou o Ministério do Interior em um comunicado.

A maior parte desta imensa nação participará do censo em 1º de março de 2027, mas para as regiões do Himalaia a contagem ocorrerá em 1º de outubro de 2026, antes do período de nevascas.

Na Índia, a casta ainda é um fator determinante da posição social de uma pessoa, com uma rígida barreira social que separa os membros das castas superiores - beneficiados por privilégios culturais profundamente enraizados - dos membros das castas inferiores, que sofrem discriminação.

Estima-se que mais de dois terços do 1,4 bilhão de habitantes da Índia se encontrem nos degraus inferiores de uma hierarquia social milenar, que os divide por função e posição social.

A decisão de incluir dados detalhados sobre as castas no próximo censo - inicialmente previsto para 2021 - foi aprovada por uma reunião do governo liderada pelo primeiro-ministro Narendra Modi em maio.

A última vez em que foram coletados dados sobre castas em um censo oficial foi em 1931, durante a época do domínio britânico, que terminou com a independência da Índia 16 anos depois.

Desde então, os sucessivos governos hesitaram em atualizar os dados demográficos, alegando complexidade administrativa e temor de desconfortos sociais.

Em 2011, foi realizada uma consulta sobre castas, mas seus resultados nunca foram divulgados, por serem supostamente imprecisos.

pjm/abh/dhc/meb/mb/lm/mvv