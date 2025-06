Suécia quer alugar celas em prisões da Estônia devido ao aumento de presos

O governo sueco anunciou, nesta quarta-feira (4), que chegou a um acordo com a Estônia para alugar celas para 600 pessoas, em meio a um provável aumento da população carcerária. No entanto, sua implementação dependerá da aprovação do Parlamento.

Segundo o acordo, a Suécia poderá alugar 400 celas na prisão de Tartu, no sudeste da Estônia.

A criminalidade violenta aumentou na Suécia nos últimos anos, com ataques a tiros e com dispositivos explosivos relacionados ao ajuste de contas entre gangues.

O governo de centro-direita do primeiro-ministro, Ulf Kristersson, que conta com o apoio do partido anti-imigrantes Democratas Suecos no Parlamento, chegou ao poder em 2022 prometendo combater a criminalidade.

Segundo Ingemar Kihlstrom, dos Democratas Cristãos, um parceiro de coalizão no governo, as políticas mais duras do governo levarão a um aumento da população carcerária.

No entanto, o acordo exigirá algumas emendas legislativas e deve ser aprovado por uma maioria de três quartos no Parlamento, disse o ministro da Justiça sueco, Gunnar Strommer.

Vários países europeus recorreram a medidas semelhantes, como Noruega e Bélgica, que alugaram celas nos Países Baixos, e a Dinamarca, que planeja enviar detentos para o Kosovo.

De acordo com o governo, nenhum prisioneiro será enviado para a Estônia se estiver em tratamento médico ou se representar um alto risco à segurança.

O Executivo espera que, se aprovado pelo Parlamento, o pacto entre em vigor em 1º de julho de 2026.

