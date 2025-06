Trump assina decreto que eleva tarifas sobre aço e alumínio para 50%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (3) um decreto que aumenta de 25% para 50% as tarifas sobre as importações de aço e alumínio, dois setores que considera estratégicos.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump impôs tarifas generalizadas, que sacudiram o mercado financeiro mundial. Também impôs taxas de 25% sobre produtos específicos, como aço, alumínio e automóveis.

Segundo a Administração de Comércio Internacional dos Estados Unidos, de março de 2024 até fevereiro de 2025, o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, seguido pelo México. O primeiro foi o Canadá.

O decreto informa que as novas tarifas vão entrar em vigor no primeiro minuto desta quarta-feira nos Estados Unidos. O objetivo é "combater de forma mais eficaz os países que continuam a despejar excedentes de aço e alumínio a preços baixos nos Estados Unidos", diz o texto.

"Aumentar as tarifas impostas previamente vai proporcionar mais apoio a essas indústrias e reduzir ou eliminar a ameaça à segurança nacional representada pelas importações de itens de aço, alumínio e derivados", acrescenta o decreto.

Trump anunciou essa decisão na semana passada, durante visita a uma fábrica da US Steel na Pensilvânia, um estado estratégico em termos eleitorais e berço da siderurgia americana.

O Canadá apresentou em março uma queixa perante a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a primeira leva de tarifas sobre o aço e o alumínio, com o argumento de que elas são "incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos" em matéria de comércio internacional, segundo a OMC.

