Alcaraz comemora vaga semifinal de Roland Garros: 'Tudo praticamente perfeito'

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, que se classificou para a semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (3), com uma vitória sobre o americano Tommy Paul, declarou na zona mista após a partida que fez um jogo "praticamente perfeito".

"Hoje foi um desses dias em que você se sente incrível, sente que a bola vai entrar, assim como os golpes, você sente que cada golpe vai ser um 'winner'", declarou Alcaraz, atual campeão do Grand Slam parisiense, depois de derrotar o americano em uma hora e 36 minutos (6-0, 6-1 e 6-4).

"Tudo foi praticamente perfeito hoje", afirmou o espanhol, embora "alguns erros possam ser corrigidos, mas chegamos perto da perfeição", continuou o número 2 do mundo.

Apontado como favorito na semifinal contra o italiano Lorenzo Musetti (N.7), Alcaraz mantém os pés no chão.

"Só porque joguei bem hoje não quer dizer que na semifinal vai ser igual. Tenho que me manter focado e mostrar o mesmo nível".

"Musetti é o número 7 do mundo, acabou de entrar em um seleto grupo de jogadores que chegaram às semifinais dos principais torneios de saibro, o que significa que está jogando em alto nível. Terei que jogar nesse mesmo nível se quiser ter uma chance. Vai ser uma grande batalha", previu Alcaraz.

Sobre sua atuação fulminante contra Tommy Paul, o espanhol afirmou que fazia parte de um plano estabelecido previamente com sua equipe. "Eu tinha tudo bem claro desde o início: ir com tudo, sem medo, jogar com alegria, sem perder tempo especulando".

Uma exibição que serviu de alerta para os demais rivais na luta pelo título, depois de ter perdido um set em cada um dos três jogos anteriores às quartas de final.

"Ter esse tipo de partida também mostra aos outros o nível que eu posso alcançar, para dizer que estamos em um nível incrível, para dizer aos outros que, se quiserem me vencer, precisam dar 100%", concluiu.

iga/dam/cb/aam