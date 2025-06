Alcaraz atropela Tommy Paul e avança às semifinais de Roland Garros

Fazendo valer seu status de atual campeão de Roland Garros, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu com autoridade o americano Tommy Paul por 3 sets a 0 nesta terça-feira (3) e avançou para as semifinais do torneio parisiense.

Com parciais de 6-0, 6-1 e 6-4 em pouco mais de uma hora e meia durante o turno da noite na quadra Philippe Chatrier, Alcaraz conquistou sua quinta vitória em sete confrontos diretos com Paul.

Após perder um set em suas três partidas anteriores em Porte d'Auteuil e ter que superar momentos que poderiam ter colocado sua classificação em risco, o quatro vezes campeão de torneios do Grand Slam lançou um alerta para seus potenciais próximos adversários, incluindo o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic, que venceram todos os sets até agora na competição em Paris.

Com um tênis agressivo e preciso, o espanhol de 22 anos avançou para sua terceira semifinal consecutiva em Roland Garros, somando sua 20ª vitória nesta temporada no saibro.

Ele conquistou títulos em Monte Carlo e Roma e chegou à final em Barcelona, onde sofreu sua única derrota.

Nas duas últimas partidas das quartas de final de quarta-feira Jannik Sinner (1º) vai enfrentar Alexander Bublik (62º) e Alexander Zverev (3º) vai jogar contra Novak Djokovic (6º).

--- Resultados desta terça-feira de Roland Garros:

. Simples masculino - Quartas de final:

Lorenzo Musetti (ITA/N.8) x Frances Tiafoe (EUA/N.15) 6-2, 4-6, 7-5, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Tommy Paul (EUA/N.12) 6-0, 6-1, 6-4

