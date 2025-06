Martínez espera 'efeito contágio' na seleção de Portugal após título do PSG

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, manifestou confiança nesta terça-feira (3), véspera da semifinal da Liga das Nações da Uefa contra a Alemanha, de que o título da Champions League conquistado por quatro jogadores portugueses pelo Paris Saint-Germain será "contagioso" para a seleção lusa.

No sábado, o lateral-esquerdo Nuno Mendes, os meio-campistas Vitinha e João Neves e o atacante Gonçalo Ramos comemoraram o triunfo inédito do PSG em Munique, no estádio onde será realizada a partida desta quarta.

"Espero que seja contagioso", brincou o técnico espanhol ao ser questionado sobre o assunto.

"Para Portugal, é melhor contar com jogadores que já tenham a experiência de serem campeões. Vou esperar até amanhã para ver como estão fisicamente. Emocionalmente, já sei que estão nas nuvens", acrescentou.

Martínez não quis dar pistas sobre o time titular que usará na Allianz Arena.

"Todos os 23 jogadores de linha estão prontos, assim como os três goleiros. Todos podem ajudar e contribuir com algo diferente. Isso é algo de que me orgulho muito. Só teremos uma ideia da escalação inicial amanhã. Os jogadores no banco também são importantes", afirmou.

"Para conquistar esta Liga das Nações, é preciso vencer duas partidas em um período muito curto (a final é no domingo), então esse é um fator a ser considerado. O importante será escolher os jogadores que estiverem em melhor forma", observou.

dwi/dr/dam/aam/cb