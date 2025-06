Ex-ministra alemã Annalena Baerbock eleita nova presidente da Assembleia Geral da ONU

A ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, foi eleita, nesta segunda-feira (2), presidente da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, ao fim de uma votação incomum requerida pela Rússia.

O presidente da Assembleia é eleito todos os anos por um período de um ano, mas essa eleição de candidato único, que rota geograficamente, é geralmente feita por aclamação.

Na ocasião, durante um debate com Baerbock, em meados de maio, a Rússia deixou muito claro que se opunha à candidata alemã e exigiu uma votação, segundo informaram fontes diplomáticas à AFP.

"A senhora Baerbock demonstrou repetidamente sua incompetência, sua extrema parcialidade e sue desconhecimento dos princípios básicos da diplomacia", declarou então o embaixador adjunto russo Dmitry Polyanskiy.

"A decisão das autoridades de Berlim de impulsionar sua candidatura [...], no lugar de uma candidata que havia sido anunciada previamente e convinha a todos, não é nem mais, nem menos que cuspir na cara da organização mundial", acrescentou.

Em setembro, a Alemanha havia proposto como candidata a diplomata Helga Schmid, que foi secretária-geral da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) no período 2020-24.

Em março, mudou de opinião e propôs Baerbock, que deixava seu cargo de chefe da diplomacia após as eleições parlamentares de fevereiro.

Na votação secreta, que ocorreu nesta segunda-feira, Baerbock recebeu 167 votos a seu favor, 14 Estados se abstiveram e 7 votaram por Schmid.

"Vivemos tempos difíceis, caminhamos na corda bamba da incerteza, mas o nascimento das Nações Unidas há 80 anos nos recorda que já passamos por outros momentos difíceis. Cabe a nós enfrentarmos esses desafios", declarou Baerbock após sua eleição.

"Manterei um diálogo baseado na confiança com todos os Estados-membros. Minha porta estará sempre aberta", prometeu a futura presidente do fórum, que tomará posse do cargo em setembro em substituição do camaronês Philémon Yang.

