Polícia do Equador prende parentes de líder foragido de facção de tráfico de drogas

A polícia do Equador prendeu, nesta segunda-feira (02), seis familiares de um líder foragido da facção de tráfico de drogas Los Choneros, Adolfo Macías, em uma operação realizada em três províncias, informou o ministro do Interior, John Reimberg.

Macías, conhecido como Fito, fugiu de uma prisão de Guayaquil, no sudoeste do país, em janeiro de 2024. A fuga desencadeou uma onda de violência, que incluiu explosões, captura de reféns em prisões e o ataque a um canal de televisão que transmitia o noticiário ao vivo.

Fito é o chefe de maior hierarquia do Los Choneros, uma organização dedicada ao tráfico de drogas, que trava uma disputa sangrenta com outras quadrilhas criminosas pelo controle do mercado da droga.

A operação "Sentinela VI" foi feita nas províncias de Guayas (capital de Guayaquil), Manabí e Pichincha (em Quito) e deixou "6 familiares diretos (de Fito) detidos" em 33 buscas domiciliares, assim como cerca de cinquenta bens apreendidos que somaram o valor de 12 milhões de dólares (cerca de 68,3 milhões de reais), apontou Reimberg em sua conta do X.

A Procuradoria detalhou também no X, que entre os detidos está um irmão de Fito, identificado com "Yandry Nicomedes M.V.", acusado por uma suposta lavagem de dinheiro.

Na lista também aparecem um cunhado, os pais e o irmão de uma parceira afetiva de Macías que se encontra em uma prisão feminina de Guayaquil.

Nas batidas, a polícia encontrou "dispositivos eletrônicos, armas de fogo, munições, escrituras de comprovante de bens imobiliários e outros documentos" supostamente relacionados com lavagem de dinheiro, assinalou a entidade acusadora.

Entre janeiro e abril de 2025, o Equador reportou 3.084 homicídios, ou seja, cerca de um assassinato por hora, o que torna esse início de ano o mais violento desde que há registros.

Após a fuga de Fito, o governo declarou um conflito armado interno e classificou como "terroristas" cerca de 20 quadrilhas com relações com carteis internacionais, entre elas os Los Choneros.

Em maio, o Executivo apresentou ao Congresso um projeto de lei contra as economias criminosas que deve ser tratado com caráter de urgência.

O projeto implanta medidas tributárias para apoiar a guerra contra o tráfico, autorizar o uso direto de força por parte de policiais e militares que combatem o crime e conceder um indulto antecipado aos agentes estatais.

