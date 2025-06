Israel impede jornalistas de acessar vila na Cisjordânia de diretor que venceu Oscar

Soldados e policiais israelenses impediram, nesta segunda-feira (2), que jornalistas da AFP e de outros meios internacionais entrassem na vila do diretor palestino Basel Adra, vencedor do Oscar, que os convidou.

Seu filme “Sem Chão” ("No Other Land", no título original), realizado junto com o israelense Yuval Abraham, aborda o deslocamento forçado dos palestinos em Masafer Yatta, região da Cisjordânia ocupada, declarada zona militar restrita por Israel nos anos 1980.

Este documentário mostra escavadoras que demoliam casas e muros escolares, assim como as provocações e os ataques de colonos que habitam os arredores.

Adra e Abraham convidaram os jornalistas a visitarem Masafer Yatta nesta segunda após vários episódios de violência nas últimas semanas, especialmente invasões de colonos nessas vilas, de acordo com os diretores.

"As demolições realizadas por soldados e autoridades israelenses contra nossas casas, escolas e bens aumentam de forma desenfreada", declarou Adra à AFP ao sair da vila.

Quando os jornalistas chegaram à entrada de Tuwani, a vila de Adra, policiais e militares israelenses os impediram de entrar, e informaram que estavam instalando um posto de controle por 24 horas.

Também proibiram de entrar na comunidade uma delegação da Autoridade Palestina que chegou depois dos jornalistas.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, os atos de violência aumentaram na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Israel anunciou na semana passada a criação de 22 novas colônias, causando fortes condenações no exterior.

