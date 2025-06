EUA tem nova contração da atividade industrial em maio; tarifas preocupam

A atividade industrial contraiu novamente em maio nos Estados Unidos, segundo o índice ISM divulgado nesta segunda-feira (2), que mostra que os fabricantes estão gastando muito tempo lidando com as novas tarifas.

A medição mensal da associação de gestão de suprimentos ISM, baseada nas respostas de um painel de empresas, é um termômetro da saúde da indústria americana.

O número de maio mostra que a atividade caiu pelo terceiro mês consecutivo, para 48,5% (abaixo dos 48,7% em abril).

O dado está alinhado com as expectativas dos analistas, segundo o consenso compilado pela MarketWatch.

"Em maio, a atividade industrial americana caiu um pouco mais, após aumentar apenas marginalmente em fevereiro", o último mês de crescimento, disse a responsável pela pesquisa, Susan Spence, citada em um comunicado.

"As empresas pesquisadas ainda estão ajustando seus cronogramas de produção para baixo devido à incerteza econômica", acrescentou.

Tarifas sobre determinados setores (aço, alumínio, automóveis), a alguns países (China, Canadá, México) ou mesmo universais: desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Donald Trump lançou uma série de novos impostos sobre produtos que entram em seu país, antes de recuar parcialmente.

Na sexta-feira, anunciou que pretendia dobrar a tarifa sobre aço e alumínio importados, elevando-a para 50%. Esses metais são essenciais para o setor.

As empresas ouvidas na pesquisa do ISM citam amplamente as tarifas como obstáculos.

"Os terceirizados se esforçam para se adaptar e permanecer lucrativos diante das repercussões da volátil política tarifária do governo", afirma um executivo do setor de transportes, citado anonimamente no comunicado.

"A maioria dos nossos fornecedores nos repassam todas as tarifas (em suas faturas)", relata outro entrevistado, do setor químico.

"As tarifas do governo por si só criaram obstáculos nas cadeias de produção comparáveis às da era da covid-19", reclama um executivo da indústria de equipamentos elétricos.

myl/ni/mr/mel/jc/aa