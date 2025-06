China 'rejeita firmemente' acusação dos EUA de ter violado acordo sobre tarifas

A China afirmou nesta segunda-feira (2, ainda domingo no Brasil) que "rejeita firmemente" a acusação dos Estados Unidos de que teria violado o acordo alcançado em abril para reduzir as pesadas tarifas alfandegárias entre as duas maiores economias do mundo.

Washington "fez acusações falsas e acusou sem cabimento a China de violar o consenso, o que é seriamente contrário aos fatos. A China rejeita firmemente essas acusações descabíveis", declarou o Ministério do Comércio chinês.

