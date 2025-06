Alcaraz perde um set para Shelton mas vai às quartas de final de Roland Garros

O atual campeão Carlos Alcaraz se classificou para as quartas de final de Roland Garros neste domingo (1º) após vencer Ben Shelton por 7-6 (10/8), 6-3, 4-6 e 6-4, em 3 horas e 22 minutos de jogo.

O número 2 do mundo vai enfrentar na próxima fase outro americano, Tommy Paul (12º), que derrotou o australiano Alexei Popyrin (25º), com parciais de 6-3, 6-3 e 6-3.

Alcaraz, jogador com mais triunfos (34) e torneios ganhos (3) nesta temporada, obteve a 100ª vitória da carreira no saibro.

Sua terceira vitória em três partidas contra o semifinalista do Aberto da Austrália foi acirrada, com vários momentos que testaram a coragem de Alcaraz.

Isso ficou claro nos três set points que ele teve que salvar no tie-break de um primeiro set que durou uma hora e 7 minutos.

Ou nos seis break points que ele encarou com sucesso no primeiro game de um segundo set que, no entanto, foi vencido com mais facilidade pelo quatro vezes campeão do Grand Slam.

Mas Shelton, que tinha a terceira rodada como seu melhor desempenho em suas duas aparições em Roland Garros, não estava disposto a desistir tão cedo e foi recompensado por sua tenacidade ao vencer o terceiro set.

Um pequeno revés para Alcaraz, que permaneceu assim após o quarto set, no qual o pupilo de Juan Carlos Ferrero quebrou o saque do adversário no terceiro game, conquistando sua décima primeira vitória consecutiva no saibro parisiense e ficando a três vitórias de sua segunda Copa dos Mosqueteiros.

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal é o último a manter seu título em Roland Garros (2019 e 2020).

--- Resultados de Roland Garros

. Simples masculino - Oitavas de final:

Tommy Paul (EUA/N.12) x Alexei Popyrin (AUS/N.25) 6-3, 6-3, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Ben Shelton (EUA/N.13) 7-6 (10/8), 6-3, 4-6, 6-4

