Após Olympique de Marselha em 1993, PSG se torna 2º time francês a vencer a Champions

Após o inédito título da Liga dos Campeões conquistado neste sábado (31) com uma goleada de 5 a 0 diante da Inter de Milão em Munique, o Paris Saint-Germain encerrou uma longa espera de 32 anos para o futebol francês.

O Olympique de Marselha havia sido até então o único clube do país a conseguir essa façanha na edição de 1993, numa final disputada contra o Milan (1-0), por coincidência, na mesma cidade alemã.

No 'pódio' dos campeões do maior torneio europeu de clubes, o Real Madrid segue reinando absoluto com 15 títulos.

Atrás do gigante espanhol está o Milan, com 7 taças. E em terceiro lugar estão o Liverpool e o Bayern de Munique, ambos com 6 títulos.

Esta é a lista de clubes que venceram a Liga dos Campeões (que anteriormente se chamava Copa dos Campeões Europeus) ao longo da história desde a primeira final em 1956 até a vencida neste sábado pelo PSG:

- Clubes vencedores de cada edição:

2025: Paris Saint-Germain (FRA)

2024: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ING)

2022: Real Madrid (ESP)

2021: Chelsea (ING)

2020: Bayern de Munique (ALE)

2019: Liverpool (ING)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern de Munique (ALE)

2012: Chelsea (ING)

2011: Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milão (ITA)

2009: Barcelona (ESP)

2008: Manchester United (ING)

2007: Milan (ITA)

2006: Barcelona (ESP)

2005: Liverpool (ING)

2004: Porto (POR)

2003: Milan (ITA)

2002: Real Madrid (ESP)

2001: Bayern de Munique (ALE)

2000: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ING)

1998: Real Madrid (ESP)

1997: Borussia Dortmund (ALE)

1996: Juventus (ITA)

1995: Ajax (HOL)

1994: Milan (ITA)

1993: Olympique de Marselha (FRA)

1992: Barcelona (ESP)

1991: Estrela Vermelha (IUG)

1990: Milan (ITA)

1989: Milan (ITA)

1988: PSV Eindhoven (HOL)

1987: Porto (POR)

1986: Steaua Bucareste (ROM)

1985: Juventus (ITA)

1984: Liverpool (ING)

1983: Hamburgo (ALE)

1982: Aston Villa (ING)

1981: Liverpool (ING)

1980: Nottingham Forest (ING)

1979: Nottingham Forest (ING)

1978: Liverpool (ING)

1977: Liverpool (ING)

1976: Bayern de Munique (ALE)

1975: Bayern de Munique (ALE)

1974: Bayern de Munique (ALE)

1973: Ajax (HOL)

1972: Ajax (HOL)

1971: Ajax (HOL)

1970: Feyenoord (HOL)

1969: Milan (ITA)

1968: Manchester United (ING)

1967: Celtic Glasgow (SCO)

1966: Real Madrid (ESP)

1965: Inter de Milão (ITA)

1964: Inter de Milão (ITA)

1963: Milan (ITA)

1962: Benfica (POR)

1961: Benfica (POR)

1960: Real Madrid (ESP)

1959: Real Madrid (ESP)

1958: Real Madrid (ESP)

1957: Real Madrid (ESP)

1956: Real Madrid (ESP)

- Clubes com mais títulos da Copa dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões:

15: Real Madrid

7: Milan

6: Liverpool, Bayern de Munique

5: Barcelona

4: Ajax

3: Inter de Milão, Manchester United

2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto, Chelsea

1: Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Olympique de Marselha, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Estrela Vermelha, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain

- Títulos por país:

20: Espanha

15: Inglaterra

12: Itália

8: Alemanha

6: Holanda

4: Portugal

2: França

1: Escócia, Romênia, ex-Iugoslávia (Sérvia)

