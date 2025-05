Everton exerce opção de compra e contrata argentino Alcaraz, do Flamengo

O Everton exerceu sua opção de compra para contratar de forma definitiva o argentino Charly Alcaraz do Flamengo, após um período de empréstimo ao clube inglês.

Alcaraz vai assinar um contrato de dois anos com os 'Toffees', que supostamente concordaram com um montante de US$ 16,9 milhões (cerca de R$ 96,8 milhões pela cotação atual) para manter o meio-campista em seu elenco.

O argentino de 22 anos marcou dois gols e deu três assistências em suas 16 partidas em todas as competições sob o comando de David Moyes, após se transferir para o time azul de Liverpool em janeiro.

Alcaraz, que foi titular em sete partidas da Premier League pelo Everton, marcou o gol da vitória contra o Newcastle (1 a 0) na última rodada do campeonato.

O jovem já tinha experiência na Premier League após jogar no Southampton, vindo do argentino Racing Club, em 2023.

Como jogador dos 'Saints', ele foi emprestado à Juventus antes de assinar com o Flamengo em agosto de 2024.

