Memorial do Holocausto e sinagogas são vandalizados em Paris

O memorial do Holocausto de Paris, duas sinagogas e um restaurante no centro da capital francesa foram vandalizados com tinta verde na madrugada deste sábado (31), informaram fontes policiais.

O incidente ocorreu após o ministro do Interior, Bruno Retailleau, pedir, na semana passada, medidas de segurança "visíveis e dissuasivas" em locais associados à comunidade judaica, em meio a preocupações com possíveis atos antissemitas.

"Estou profundamente indignado com estes atos odiosos dirigidos contra a comunidade judaica" escreveu Retailleau no X.

Nenhuma prisão foi feita até o momento.

Em uma mensagem separada acessada pela AFP, o ministro do Interior ordenou novamente na sexta-feira medidas de vigilância reforçadas antes do próximo feriado judaico de Shavuot.

A comunidade judaica francesa, uma das maiores do mundo, está em alerta há meses devido ao número crescente de ataques e profanações de memoriais desde o início da guerra de Gaza em 7 de outubro de 2023.

"Os atos antissemitas representam mais de 60% dos atos antirreligiosos, e a comunidade judaica é particularmente vulnerável", afirmou Retailleau na mensagem.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, anunciou que as autoridades apresentarão uma queixa sobre os incidentes.

"Condeno veementemente estes atos de intimidação. O antissemitismo não tem lugar em nossa cidade ou em nossa República", declarou.

Em maio de 2024, uma mão vermelha foi pintada sob o muro do memorial no centro de Paris em homenagem a pessoas que salvaram judeus da perseguição durante a ocupação nazista da França entre 1940 e 1944.

