Zion Williamson, estrela da NBA, é acusado de estupro

Zion Williamson, ala do New Orleans Pelicans da NBA, foi acusado de estupro em uma ação civil em Los Angeles, segundo registros judiciais divulgados nesta sexta-feira (30).

Uma mulher identificada como Jane Doe entrou com uma ação na quinta-feira no Tribunal Superior de Los Angeles, na qual afirma que Williamson, ex-número 1 do draft da NBA, a estuprou em um apartamento em Beverly Hills em duas ocasiões em 2020.

"Esses dois incidentes não foram isolados", afirma a ação. "O réu continuou abusando, estuprando, agredindo e espancando a autora na Califórnia e em outros estados, incluindo Louisiana e Texas, até que o relacionamento terminou em 2023."

A suposta vítima pede indenização por agressão, abuso sexual, violência doméstica, roubo, assédio e cárcere privado.

Os advogados de Williamson, de 24 anos, disseram em um comunicado enviado por e-mail à AFP que as acusações são "categoricamente falsas e irresponsáveis".

Eles acrescentaram que a equipe jurídica da estrela da NBA buscará reparações pelos "danos significativos [causados] por esta ação difamatória".

O documento judicial sustenta que a mulher namorou Williamson por cinco anos, de 2018 a 2023.

"Durante o curso do relacionamento, o réu se envolveu em um padrão contínuo de comportamento abusivo, controlador e ameaçador em relação à autora", diz o processo.

"Sua conduta ilícita ocorreu na Louisiana e continuou em vários outros estados. O abuso foi de natureza sexual, física, emocional e financeira", acrescenta.

A ação judicial também afirma que a estrela do basquete cometeu "atos de violência criminal" contra a mulher, incluindo estrangulá-la, espancá-la e apontar uma arma carregada para a cabeça dela.

A denúncia alega que Williamson estava "bêbado ou sob o efeito de cocaína" durante as agressões.

Os advogados do jogador acusaram a mulher de tentar extorquir a estrela dos Pelicans.

"Levamos essas acusações com a máxima seriedade e as negamos de forma inequívoca", afirma um comunicado do escritório de advocacia Barrasso-Usdin-Kupperman-Freeman & Sarver.

"Isso parece ser uma tentativa de explorar um atleta profissional motivada por ganhos financeiros, em vez de qualquer injustiça legítima", acrescenta.

A nota afirma que Williamson e a mulher não estavam namorando, mas que mantiveram um "relacionamento consentido e casual" que começou quando ele tinha 18 anos.

"Em nenhum momento durante ou imediatamente após esse relacionamento a autora levantou qualquer preocupação", disseram os advogados do jogador.

"Somente após o fim da amizade ela começou a exigir milhões de dólares. O Sr. Williamson denunciou as tentativas de extorsão da autora às autoridades competentes", afirmaram.

"Confiamos que o processo legal revelará a verdade e absolverá completamente o Sr. Williamson."

